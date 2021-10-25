جريندايزر يودع مؤلف أغنيته الشهيرة عن عمر يناهز الـ104 سنوات

توفي الشاعر السوري موفق شيخ الأرض، والذي اشتهر بتأليف أغنية شارة أفلام الكرتون “جريندايزر”، عن عمر يناهز الـ104 عامًا تاركًا وراه ذكرى لن ينساه جيل الثمانينات والتسعينيات.

وبحسب مواقع محلية في سوريا فقد ولد الشاعر شيخ الأرض في دمشق عام 1917، وبدأ في كتابة مئات القصائد وغنى له نجوم كثر، مثل صباح “فرحانة بحبك فرحانة” ووديع الصافي “ع الدبكة” وسميرة توفيق “أغلى الحبايب أسمر”، وقدم أيضًا أغنية “ليلة القدر” لسعاد محمد و”قولوا لها” لفهد بلان، إضافة إلى أغنيات لنور الهدى وسهام رفقي وغيرهما.

واختار شيخ الأرض العيش في لبنان طوال حياته، ودفن فيه أيضًا، في مدافن شهداء فلسطين بحسب النعي الرسمي الذي أصدرته أسرته.

واكتسب شيخ الأرض شهرة واسعة في بداية الثمانينيات بعد دبلجة “جرندايزر” إلى اللغة العربية والذي يعد علامة مميزة في البيوت العربية بسلسلة “المانجا”، التي تعتبر من أشهر المسلسلات الكرتونية في العالم العربي، والتي تتكون من 74 حلقة حول بطل خارق محبوب يصارع الشر.

واكتسحت كلمات أغنية العمل البيوت العربية حتى كان الأطفال يتغنوا بها طوال الوقت الذين تقمصوا شخصية “الدوق فليد” بكل حب وفخر.

وتضمنت كلمات الأغنية: