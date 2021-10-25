بوقعيقيص: مؤتمر باريس “السيف الذي في حده الحدُ بين الجد والهزل”

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علّقت، عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، على بيان المفوضية الوطنية للانتخابات بأنه موفق.

وقالت بوقعيقيص في منشور :”بيان المفوضية موفق جدا في تأكيده أن مجلس النواب ليس طرفًا سياسيًا إنما سلطة تشريعية تلتزم بقوانينها”.

وأشادت بإعلان المفوضية أن النتيجة النهائية في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية ستكون مع نتيجة الانتخابات البرلمانية.

وتابعت عضو اللجنة القانونية :”هذا يحقق التزامن بين العمليتين ولو بطريق آخر”.

وأضافت بوقعيقيص:”يبقى لازماً تحديد تاريخ الانتخابات البرلمانية لتتزامن مع الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية”.

وأوضحت عضو اللجنة أن ذلك يتم بتعديل في القانون أو عبر اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات البرلمانية.

وختمت منشورها :”سينطلق قطار ليبيا نحو الاستقرار ومؤتمر باريس المقبل الذي تحضره نائبة الرئيس الأمريكي سيكون السيف الذي في حده الحدُ بين الجد والهزل”.