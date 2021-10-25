مطالبا بإبعاد شبح الإنقسام.. باشاغا يُعلق على بيان بنينا

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا، على أهمية تعاطي السلطة بإيجابية وخلق أرضية مناسبة للتفاهم.

مطالبا بضرورة تضافر كافة الجهود الوطنية لإبعاد شبح الانقسام المؤسسي والمجتمعي.

جاء ذلك تعليقًا على بيان ملتقى مكونات برقة، الذي عقد الأحد في بنينا، وفق منشور عبر تغريدتين منفصلتين عبر تويتر.

وأوضح باشاغا إنه تابع باهتمام ما جاء في البيان، ودعا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ التزامات خارطة الطريق المتفق عليها في جنيف.

كما دعاهم إلى العمل بجدية لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.