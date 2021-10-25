الموارد المائية تطلب إخلاء المساكن المخالفة بمشروع الهضبة الزراعي

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طالبت، غرفة الطواري بوزارة الموارد المائية، بإخلاء المساكن المقامة بالمخالفة بمشروع الهضبة الزراعي بشكل عاجل.

ودعت الغرفة، المواطنين بإخلاء مساكنهم المجاورة لخزانات وأحواض مياه الصرف الصحي الترابية حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

كما طالبت الغرفة، بالابتعاد عن ضفتي الوادي لأكثر من 25 مترًا، وترك مسار ضفتي الوادي مفتوحا وخاليا من أية عوائق.

وقالت إن ذلك سيمكن فرق الطوارئ من التدخل تحسبا لأي طاري قد يحدث.

وقالت وزارة الموارد المائية، إن لجنة الطوارئ المشكلة لمتابعة الكوارث الطبيعية للفيضانات وغيرها داخل نطاق مدينة طرابلس الكبرى، عقدت اجتماعا لتدارس المختنقات المائية والمناطق التي تعاني من الفيضانات.

وتوصلت اللجنة إلى تكليف الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وهيئة السلامة الوطنية وإدارة السدود بوزارة الموارد المائية بضرورة تقديم خطة الطوارئ والاحتياجات المائية لتنفيذها.

كما عقدت اللجنة اجتماعا لدراسة الخطط المقدمة من قبل شركة المياه والصرف الصحي وهيئة السلامة الوطنية وإدارة السدود.

وتضمنت الخطط حصر مختنق البيفي والطريق السريع ومختنق صياد وجنزور.