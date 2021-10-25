المنفي يستقبل بودن بالسعودية

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استقبل اليوم الإثنين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمقر إقامته بالسعودية رئيس الوزراء بالجمهورية التونسية نجلاء بودن.

وأوضح المكتب الاعلامي للمجلس على الفيسبوك أن المنفي أكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين وضرورة تطويرها في جميع المجالات.

وأكدت نجلاء بودن على استمرار دعم تونس حكومة وشعبا للشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته.

وتترأس نجلاء بودن وفد بلادها في قمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء رفقة وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي عثمان الجرندي.