تطعيم طبرق يُطالب بإصدار قوانين إجبارية لتلقي اللقاح ضد كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالبت المدير التنفيذي لحملة التطعيم بمركز الرعاية الصحية طبرق، ليلى الشيخ، بضرورة إصدار قوانين إجبارية لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

وأوضحت الشيخ في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، أن هناك عزوف كبير من قبل المواطنين لتلقي اللقاح.

وأشارت الشيخ أن العدد الإجمالي لمتلقي اللقاح في طبرق وصل إلى 15.612.

وأكدت أن الحملة تسعى إلى أن يصل عدد المطعمين إلى 100 ألف بهدف الوصول إلى الحماية الاجتماعية.

وأضحت أن التطعيمات المتوفرة حالياً لقاح استرازينيكا الإنجليزي الجرعتين الأولى والثانية وسبوتنيك الأولى والذي ستكون جرعته الثانية الإنجليزية.

وأشارت أن لقاح سينوفارم الصيني متوفر بجرعته الأولى والثانية.

وأكدت أن المطعمين بالجرعة الأول من لقاح فايزر الأمريكي وصل إلى 909 متلقي، موضحة أن الطلبية الثانية طعم منها عدد 795 وننتظر في البقية.

وطالبت الشيخ بإصدار قرارات فرض التطعيم من خلال الجهات العامة.

وأكدت الشيخ أن هناك فرق متحركة لتطعيم العجزة وكبار المسؤولين في بيوتهم.

وأشارت الشيخ أنه سيتم البدء في إصدار بطاقة الكترونية للمسافرين إلى خارج البلاد.