القطراني يعترض على قرار الدبيبة حول تشكيل فريق حكومي لزيارة الكفرة

أخبار ليبيا 24

اعترض حسين اعطية القطراني، نائب رئيس الحكومة، على تشكيل فريق حكومة لزيارة مدينة الكفرة لبحث الأوضاع والاقتصادية والخدمية؛ كونها ضمن اختصاصاته.

وأكد القطراني، في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، أن مدينة الكفرة تقع ضمن اختصاصاته وإشرافه الإداري.

وأوضح اعطية أن إصدار الدبيبة لقرار تشكيل الفريق الحكومي يزيد الانقسام الإداري.

وأشار أنه يخالف ما نص عليه الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكة لخارطة الطريق.

وطالب اعطية بضرورة تعديل القرار بحيث يكون برئاسته طبقا للاختصاصات والتشريعات النافذة.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أصدر قرارا يقضي بتشكيل فريق حكومة لزيارة الكفرة وبحث المشاكل بالمنافذ الحدودية الواقعة بالمدينة.