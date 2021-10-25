الصحة العالمية توفر أكياس دم لمصرف الدم بطبرق

25 أكتوبر، 2021 2:44 م
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الصحة العالمية توفر 2300 كيس دم لمصرف الدم بطبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

وفّرت، منظمة الصحة العالمية 2300 كيس دم لمصرف الدم المركزي في طبرق. وقال، أحمد سعد العليقي، عضو منظمة الصحة العالمية في ليبيا، اليوم الإثنين، إن أكياس الدم التي سلمت اليوم هي أكياس ثنائية وثلاثية .

وهذه المرة الثالثة التي توفر فيها منظمة الصحة العالمية أكياس دم لمركز الدم المركزي في طبرق .

وأضاف العليقي، أن المنظمة سملت الشهور الماضية دفعتين الأولى بلغ عددها 5000 كيس والدفعة الثانية بلغت 3000 كيس .

وقال، “تابعنا اليوم النواقص الموجودة في الدم المركزي في طبرق وسوف نقوم بتوفيرها”.

وأكد العليقي، أن منظمة الصحة العالمية، تدعم بشكل دوري قطاع الصحة في طبرق وبالأخص نواقص علاج كورونا .

وأضاف، كما وفرت مئات من اختبارات اورونا بمنطقة طبرق من أمساعد شرقا والجغبوب جنوبا.

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25 أكتوبر، 2021 2:44 م
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