الدبيبة يبحث مع وفد ككلة مشاكل المدينة

أخبار ليبيا 24_متابعات

بحث رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مساء الاثنين بديوان الوزراء مع عميد وأعيان ومشائخ بلدية ككلة المشاكل التي تعانيها البلدية.

وأكد المكتب الأعلامي على الفيسبوك أن الدبيبة أن حكومته تنظر لكافة الليبيين بمساواة وستعمل لتحسين الظروف المعيشية للجميع وعلى الاستجابة لمطالبهم.

وأوضح الحضور للدبيبة أن المنطقة عانت من أضرار ناجمة عن الحروب ترتب عنها موجات للنزوح وأضرار مادية للمساكن والممتلكات.

وطالب الأعيان بأن تكون ككلة ضمن المدن المستهدفة بصناديق إعادة الاعمار نظرا لما تعانيه من نقص في الجوانب الخدمية.