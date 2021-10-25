وزارة الخارجية تدعو الأطراف السودانية للتهدئة

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دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحد الوطنية الأثنين كافة الأطراف السودانية للتهدئة.

وأكدت الوزارة في بيان لها نشرته على صفحتها بالفيسبوك أنها تابعت بهتمام بالغ ما آلت اليه الأوضاع في البلد الشقيق.

كما دعت الوزارة إلى تغليب لغة الحوار وتجنيب الشعب السوداني مخاطر الانقسام والصراع.

ونوهت الوزارة إلى ضرورة إحترام خيارات الشعب السوداني والالتزام بالخيار الديمقراطي

وشهدت السودان اليوم الأثنين عصيان مدني ردا على الإجراءات التي إتخذها الجيش باعتقال رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك.