الجيش السوداني يعتقل حمدوك وعدد من الوزراء ردود الفعل الدولية تدعو للتهدئة والالتزام بالاتفاقات السابقة

أخبار ليبيا24

تشهد، العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الإثنين، انتشارًا عسكريًا مشددا إثر الإعلان عن اعتقالات للجيش طالت رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وأعضاء بمجلس السيادة الانتقالي.

وصباح اليوم أعلنت، وزارة الإعلام السودانية، أن قوة من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ونقلته إلى مكان مجهول.

وأكدت الوزارة، أن حملة الاعتقالات، طالت أعضاء بمجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية.

احتجاجات شعبية

وإثر الاعتقالات نزل عدد من المحتجين وسط الخرطوم إلى الشوارع وأشعلوا النيران، وأغلقوا مناطق الكلاكلة وجبرة وشارع الستين.

وقام شباب محتج بوضع متاريس في شوارع مدينة الخرطوم بحري وأحرقوا الإطارات.

ردود أفعال دولية

وأثارت الاعتقالات ردود فعل عربية ودولية مطالبة جميع الأطراف السودانية بالتقيد بالوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 وباتفاق جوبا للسلام الموقع في 2020.

وأعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان.

وطالب أبو الغيط جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية الموقعة بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي جميع الأطراف السودانية إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية وبما تم الاتفاق عليه بشأن الفترة الانتقالية.

قلق غربي

وأعرب ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، عن قلقه للأحداث الجارية في السودان.

وقال جوزيب بوريل، على تويتر: “نتابع الأحداث الجارية في السودان بقلق بالغ”.

وأضاف، “يدعو الاتحاد الأوروبي جميع أصحاب المصلحة والشركاء الإقليميين لإعادة عملية الانتقال إلى مسارها الصحيح”.

وعبر المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، جيفري فيلتمان، عن قلقه البالغ بشأن تقارير عن “الانقلاب العسكري”.

وقال في تصريح نقلته وكالة “رويترز”، إن واشنطن قلقة بعمق إزاء تقارير عن استيلاء عسكري على الحكومة الانتقالية في السودان.

وحذر فيلتمان، من أن الاستيلاء العسكري سيتعارض مع الإعلان الدستوري للسودان ويعرض المساعدة الأمريكية للبلاد للخطر.