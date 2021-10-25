إنفوغرافيك| هذا إجمالي خزائن المصارف مجتمعة من السيولة

25 أكتوبر، 2021 11:35 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

مصرف ليبيا المركزي يؤكد أن الرصيد الإجمالي لخزائن المصارف مجتمعة نحو 2.9 مليار دينار ليبي:

الجمهورية 648 مليون

التجاري الوطني 292 مليون

اليقين 170 مليون دينار

المتحد 146 مليون دينار

الصحاري 212 مليون

الواحة 100 مليون دينار

الوحدة 155 مليون

الخليج الأول 19 مليون دينار

شمال أفريقيا 185 مليون

السراي 62 مليون دينار

التجارة والتنمية 37 مليون

التجاري العربي 13 مليون

الأمان 393 مليون

الأندلس 10 مليون دينار

الليبي الإسلامي 158 مليون

الوفاء 58 مليون

النوران 177 مليون

المتوسط 14 مليون

الإجماع العربي 79 ألف دينار

المصدر: صحيفة صدى الاقتصادية

25 أكتوبر، 2021 11:35 م
13

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