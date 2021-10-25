إنفوغرافيك| هذا إجمالي خزائن المصارف مجتمعة من السيولة
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
مصرف ليبيا المركزي يؤكد أن الرصيد الإجمالي لخزائن المصارف مجتمعة نحو 2.9 مليار دينار ليبي:
الجمهورية 648 مليون
التجاري الوطني 292 مليون
اليقين 170 مليون دينار
المتحد 146 مليون دينار
الصحاري 212 مليون
الواحة 100 مليون دينار
الوحدة 155 مليون
الخليج الأول 19 مليون دينار
شمال أفريقيا 185 مليون
السراي 62 مليون دينار
التجارة والتنمية 37 مليون
التجاري العربي 13 مليون
الأمان 393 مليون
الأندلس 10 مليون دينار
الليبي الإسلامي 158 مليون
الوفاء 58 مليون
النوران 177 مليون
المتوسط 14 مليون
الإجماع العربي 79 ألف دينار
المصدر: صحيفة صدى الاقتصادية