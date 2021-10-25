إنفوجرافيك| رد مفوضية اللاجئين على الدبيبة بعد مداهمات مقار الهجرة بطرابلس

25 أكتوبر، 2021 9:01 م
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أخبار ليبيا 24_إنفوحراف

رد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على حكومة الدبيبة بعد مداهمات مقار الهجرة غير الشرعية بطرابلس

– على الحكومة معالجة الوضع المزري لطالبي اللجوء واللاجئين

– يجب أن تعامل الحكومة اللاجئين بطريقة إنسانية

– معاملة اللاجئين تكون بطرق قائمة على الحقوق.

– هناك تدهوراً حاداً في أوضاع طالبي اللجوء واللاجئين.

– الفئات الأكثر ضعفاً تعاني اوضاع سيئة في طرابلس.

– يجب على حكومة الدبيبة استحداث خطة حيال أوضاع اللاجئين.

– يجب على حكومة الدبيبة إيجاد حلول دائمة للاجئين

25 أكتوبر، 2021 9:01 م
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