إنفوغرافيك| أبرز ما أكد عليه مؤتمر “دعم استقرار ليبيا”

25 أكتوبر، 2021 2:01 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– التزام الحكومة بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها.

– رفض التدخلات الأجنبية وإدانة محاولات خرق حظر السلاح.

– اتخاذ تدابير بناء الثقة لعقد انتخابات نزيهة وشفافة في 24 ديسمبر.

– احترام الحكومة بالتزاماتها الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

– الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا ومخرجات مؤتمري برلين وخارطة الطريق.

– دعم الحكومة لجهود اللجنة العسكرية للتنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.

– تعاون الحكومة مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان وتسهيل مهامها.

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25 أكتوبر، 2021 2:01 م
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