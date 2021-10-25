إنفوغرافيك| أبرز ما أكد عليه مؤتمر “دعم استقرار ليبيا”
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– التزام الحكومة بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها.
– رفض التدخلات الأجنبية وإدانة محاولات خرق حظر السلاح.
– اتخاذ تدابير بناء الثقة لعقد انتخابات نزيهة وشفافة في 24 ديسمبر.
– احترام الحكومة بالتزاماتها الدولية وقوانين حقوق الإنسان.
– الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا ومخرجات مؤتمري برلين وخارطة الطريق.
– دعم الحكومة لجهود اللجنة العسكرية للتنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.
– تعاون الحكومة مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان وتسهيل مهامها.