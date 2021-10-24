وفد سياحي في غات لأول مرة منذ سنوات

أخبار ليبيا24

وصل، وفد سياحي إلى غات جنوب غرب ليبيا، اليوم السبت، برا عبر تونس، في خطوة مهمة لعودة السياحة إلى ليبيا.

يأتي ذلك، بعد غياب الأفواج السياحية الأجنبية عن ليبيا، منذ نحو عشر سنوات.

وقال، مسؤول ملف السياحة ببلدية غات، قاسم المانع، لأخبار ليبيا 24، إن الفوج السياحي الأوروبي دخل إلى ليبيا براً عبر تونس.

وأضاف، أن الوفد وصل الجمعة إلى غدامس ومنها انتقل السبت إلى غات، بعد تنسيق مُسبق مع وزارة السياحة والشرطة السياحية.

وأوضح المانع، أن الفوج، مكون من 80 سائحًا من دول أوروبية عدة.

وقال، “قضى الفوج ليلة في غدامس وقام بزيارة دار غدامس والمدينة القديمة والمواقع الأثرية بها، ثم توجه إلى غات”.

وأضاف، “سيقضون ليلتهم عند القوس ومنها سينطلقون إلى المواقع السياحية”.

وأعرب المانع، عن أمل بلدية غات في عودة السياحة إلى ما كانت عليه سابقا.

وقال، “نأمل في أن يستمر الاستقرار في البلاد، وتأتي الوفود لحضور مهرجان السياحة في غات حتى بشكل دائم”.

وأضاف، “إن هذا سيفتح آفاقا جديدة ويوفر فرص عمل للشباب”.

من جهته ذكر المكتب الإعلامي لبلدية غات، على فيسبوك، أن مدراء الوكالات السياحية الليبية، رافقوا الفوج السياسي بعد دخوله إلى ليبيا.

وأضاف، أن عددا من أصحاب الوكالات السياحية بالبلدية والنشطاء في المجال السياحي استقبلوا الوفد وقدموا لهم عروض من المهاري، كما أقيم لهم معرض للمقتنيات والصناعات التقليدية.

وتداول، نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، صور لوصول الفوج السياحي الأوروبي إلى غدامس.