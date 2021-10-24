ناقلة مليونية تغادر ميناء الحريقة النفطي في طبرق إلى الصين

أخبارليبيا24- خاص

كشف مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق،أن الناقلة النفطية “انيرجي ترومبث” غادرت رصيف الميناء.

وذلك بعد شحنها، اليوم الأحد، بمليون برميل من النفط الخام المستلم من حقلي المسلة والسرير في طريقها إلى الصين.

وأضاف المصدر في تصريح لـ أخبارليبيا24 أن الإنتاج اليومي المستلم بلغ ربع مليون برميل من النفط الخام.

وأشار المصدر أن الإنتاج اليوم يعتبر هو الأعلى خلال العام الجاري الذي يصل إلى الميناء من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأفاد المصدر أن أعمال الشحن والتصدير تتم وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.

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