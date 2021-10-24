في سنوية اتفاق وقف إطلاق النار.. كوبيش يُشيد بلجنة “5+5”

أخبار ليبيا 24

أشاد المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، بالإنجازات التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء ذلك في بيان للبعثة، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الأولى لتوقيع وقف إطلاق النار في جنيف قبل عام.

وأعلن كوبيش، مشاركته الليبيين الاحتفاء بمرور عام على توقيع الاتفاق الذي تمخض عنه وقف للمواجهات المسلحة.

وقال كوبيش، “لقد مهد اتفاق وقف إطلاق النار الطريق أمام العملية السياسية الشاملة”.

مشيرا أن من يقود ويملك زمامها الليبيون، نحو الاستقرار والوحدة والازدهار والسيادة الكاملة لليبيا.

وتابع، أنه “تم تأكيد الأهمية الحاسمة للاتفاق وتنفيذه من قبل المشاركين في المؤتمر الوزاري لدعم الاستقرار في ليبيا”.

وأشاد بما حققته “5+5” في مطلع الشهر الجاري والمتمثل بالتوقيع على خطة عمل شاملة للانسحاب التدريجي للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وأكد على أن الأمم المتحدة وشركائها على استعداد لدعم اللجنة لتنفيذ الاتفاق وخطة العمل بالمشاورات مع الأطراف المعنية داخلياً وخارجياً.

وأشاد كوبيش في بيانه كذلك بالجهود الداعمة لفريق العمل الأمني ​​التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين.

وأكد البيان وصول المجموعة الأولى من مراقبي الأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار إلى ليبيا الأسبوع الماضي.

ونوه كوبيش، إلى أن مراقبي الأمم المتحدة سيعملون تحت اشراف اللجنة العسكرية المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

وشدد كوبيش على الدور الهام للجنة العسكرية المشتركة في إجراءات بناء الثقة المتمثلة في استئناف صادرات النفط وتبادل المعتقلين وإعادة فتح المجال الجوي وإعادة فتح الطريق الساحلي.