كتاب مهم لوزير الحكم المحلي بشأن التعيينات

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أصدر وزير الحكم المحلي بدر الدين الصادق التومي كتابًا بشأن تعيين العاملين بالشركات العامة لخدمات النظافة.

وطلب التومي في كتابه من عمداء البلديات. ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامون بالشركات العامة لخدمات النظافة حصر العاملين بالشركات الواقعة في نطاق كل بلدية.

وأوضح أن هذا الإجراء حتى تتمكن الوزارة من إصدار قرارات تعيينهم وتسوية أوضاعهم الوظيفية وإحالة مرتباتهم بشكل منتظم إسوة بالموظفين العاملين بالدولة.

يشار إلى أن البلديات المستهدفة البطنان- درنة. الجبل الأخضر المرج- بنغازي أجدابيا۔ الكفرة. الواحات. سرت. الجفرة. الشاطئ – سبها – أوباري – غات. مرزق. مصراتة – المرقب. الجفارة. الزاوية الساحل الغربي – الجبل الغربي. نالوت.