فوز الفليم الصومالي بجائزة المهرجان الأفريقي للسينما

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حصل الفيلم الصومالي “ذا جريفديجرز وايف” (زوجة حفار القبور) على جائزة حصان ينينجا الذهبي لأفضل فيلم في المهرجان الأفريقي للسينما.

وأوضحت تصريحات صحافية لرئاسة المهرجان رصدتها أخبار ليبيا 24 أن الفليم هو للكاتب والمخرج الفنلندي الصومالي خضر عيدروس أحمد.

وقالت المصادر أن أحداث الفيلم الدرامي المؤثر تدور حول حفار قبور يكافح لجمع المال من أجل دفع تكاليف جراحة لزوجته.

وحصل الفليم على جائزة 20 مليون فرنك أفريقي (35714 دولارا) وتمثال الحصان الذهبي للمهرجان المقام بواجادوجو ببوركينا فاسو.

وعُرض الفيلم في جوائز الأوسكار في 2021 لأول مرة في مهرجان كان السينمائي في يوليو.

ويعد الفيلم أول مشاركة رسمية للصومال في فئة أفضل فيلم روائي طويل دولي.