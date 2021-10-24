غريبيل : لم يتم إبلاغنا بوصول فريق المراقبين الدوليين

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو “اللجنة العسكرية المشتركة” اللواء فيتوري غريبيل إنه لم يتم إبلاغنا بوصول المجموعة الأولى من فريق المراقبين الدوليين .

وأعلنت الأمم المتحدة، وصول المجموعة الأولى من المراقبين التابعين لها لليبيا، لمساعدة الأطراف الليبية على مراقبة وتطبيق وقف إطلاق النار.

غريبيل أوضح في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن فريق المراقبين الكلي يتكون من 60 مراقب وفقاً لاتفاق جنيف.

وأشار عضو “اللجنة العسكرية المشتركة” إلى أن المجموعة الأولى التي وصلت عشرة أفراد، ولم نتقابل معهم بعد .

وأضاف أن “المراقبين غير مسلحين ومن عدة دول من الاتحاد الإفريقي والأوروبي، وأنه تم استثناء الجنسيات المتدخلة في الشأن الليبي”.

وأضاف أن المراقبين الدوليين سيعلمون تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة، مشيراً إلى أن سيكون هناك تواصل مع عدة دول أفريقية لديها مرتزقة يعملون من أطراف النزاع في ليبيا .

وفي شهر فبراير الماضي، وافق مجلس الأمن على قرار إرسال فريق دولي لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وذلك بناء على طلب من اللجنة العسكرية المشتركة، نشر مراقبين مدنيين وغير مسلحين، من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو إن “المجموعة الأولى وصلت لطرابلس، وأن آلية المراقبة “ستكون بقيادة ليبية”.

وأثنت، على جهود اللجنة العسكرية المشتركة، وقالت “إن خطة عملها للانسحاب التدريجي والمتوازن لجميع المرتزقة إنجاز مهم”.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب إن المجموعة الأولى ستشرف على مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار .

وأوضح أنهاستقوم بمراقبة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، كما ستساهم في عملية تفكيك المليشيات المسلحة ونزع أسلحتها.

ولم تتمكن لجنة 5 + 5 ، حتى الآن، من ترحيل المرتزقة الأجانب وهو أهمّ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، رغم إعلانها عن توصلها لاتفاق حول خطة عمل لإخراجهم بـ”شكل تدريجي ومتوازن ومتزامن”، وذلك قبل شهرين على موعد الانتخابات.

ويفترض أن يزور المراقبون مدينة سرت الواقعة في منتصف الطريق بين الشرق والغرب، ومصراتة غربًا، وبنغازي شرقًا .