دغيم: السايح ينفذ أجندة خارجية

أخبار ليبيا 24 _ متابعات

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم الأحد في تصريحات صحافية “إن مؤتمر السائح اليوم يؤكد أن رئيس المفوضية ينفذ أجندة خارجية”.

ونو دغيم إلى أن السايح لا يحترم التشريعات ولا المؤسسات الليبية.

وأضاف دغيم أن مقترح السايح هو مقترح أمريكي وما طرحه ينسف القوانين الصادرة وينهي أي أمل بإجراء الانتخابات.

وأوضح أن عدم التزامن وتقديم الانتخابات الرئاسية هو الضامن لإجرائها وعدم تعطيلها أو الانقلاب عليها

وأكد أن السائح هو منفذ مشروع تنصيب حاكم لليبيا والذي سينتج من تحالف النظام السابق والإسلاميين.

وحذر دغيم أنه في حال لم ينجح السايح في تنصيب حاكم فسيعرقل إجراء الانتخابات.

وطالب البرلمان إنهاء تمرد السائح على الدولة الليبية وارتهانه للخارج وتنفيذ الإعلان الدستوري بإعادة تشكيل المفوضية قبل الانتخابات.