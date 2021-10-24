انفوجرافيك | مُلخص ما جاء في كلمة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر “مبادرة استقرار ليبيا”

24 أكتوبر، 2021 3:13 ص
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مُلخص ما جاء في كلمة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة
الأمم المتحدة تدعم مغادرة المرتزقة من ليبيا

أخبار ليبيا24

أكدت، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية والسلام، روز ماري دي كارلو، دعم الأمم المتحدة لمغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

جاء ذلك، الخميس، في كلمتها في مؤتمر “مبادرة استقرار ليبيا”

وقالت دي كارلو، “ندعم مغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا”.

وأضاف، “نحث الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في موعدها”، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستقدم المساعدة الفنية لإجرائها.

وقالت دي كارلو، “إننا نعمل على تسهيل العملية السياسية في ليبيا، ونحتاج لتحقيق المصالحة في ليبيا”.

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24 أكتوبر، 2021 3:13 ص
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