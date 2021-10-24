بلاغ من سيدة عن سرقة سيارتها في طرابلس..التحقيق أثبت أنها لم تسرق !

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن طرابلس عن ورود بلاغ من سيدة بسرقة سيارتها. من قبل مجموعة أشخاص إلا أن التحقيقات بينت زيفها ومحاولتها خداع رجال الأمن.

وأوضحت أن السيدة حضرت إلى مركز شرطة غوط الشعال. وأبلغت عن سرقة سيارتها. من أشخاص مسلحين يستقلون سيارة هونداي.

وذكرت المديرية أنه تم فتح محضر جمع استدلالات وعقب الاتصال والتحري اتضح بأن سيارة السيدة مطلوبة في وقائع عدة.

وبينت أن السيارة مطلوبة في وقائع سرقات بالإكراه منها مركز شرطة طريق المطار ومطلوبة لدى مركز شرطة غوط الشعال بعد مراجعة البلاغات.

وأفادت المديرية أنه أثناء التحقيق مع السيدة صاحبة البلاغ ادعت بأن ابنها يقود المركبة أحيانا.

وأشارت مديرية الأمن إلى أنه تمت إعادة فتح المحضر ضدها وضبط أقوالها حيث تبين أن المركبة الآلية النوع كيا لم تسرق منها.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتمت إحالتها إلى النيابة العامة بتهمة اختلاق الجريمة.