بسبب الاعتداءات.. توقف ضخ المياه نحو طرابلس ومدن غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24- خاص

أعلن الناطق باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، إيقاف ضخ المياه بالمسار الأوسط.

مشيرا أن ذلك جاء نتيجة الاعتداء على 4 محطات بمدينة بني وليد.

وقال الساعدي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن المسار الأوسط كان متوقفاً سابقاً بسبب الاعتداءات.

مشيرا أنه بعد اتمام أعمال الصيانة وعودة الضخ، حدث اعتداء جديد في بني وليد، ما اضطرنا إلى أيقافه من جديد.

وأوضح الساعدي، أن ضخ المياه سيتوقف على ترهونة وبني وليد وغريان وباطن الجبل، وسيكون هناك نقص على طرابلس، بسبب أيقاف ضخ المياه بالمسار الأوسط.

مشيراً إلى أنه يتم تفريغ المياه من جديد، وهذا يحتاج لوقت، متوقعاً عودة المياه بعد انتهاء أعمال الصيانة في مدة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام على الأقل.

يذكر أن منظومة ومكونات الشبكة مشروع النهر الصناعي تعاني من الاعتداءات المتكررة من قبل المواطنين الذين يقومون بتوصيلات غير شرعيه.

فضلاً عن العمليات التخريبية المتعمدة من قبل الخارجين عن القانون، الذين يعددون الامن المائي في البلاد.