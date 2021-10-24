بابا الفاتيكان: اللاجئين يعانون أوضاع غير إنسانية في ليبيا

أخبار ليبيا 24 _ متابعات

قالت وكالة رويترز أن بابا الفاتيكان فرنسيس حث اليوم الأحد الدول على عدم إعادة المهاجرين إلى دول غير آمنة مثل ليبيا.

وأوضحت رويترز نقلا عن البابا فرنسيس في عظة الأحد أن اللاجئين يعانون معاملة عنيفة وغير إنسانية مثل الموجودة بمعسكرات الاعتقال.

وأشار فرنسيس أنه يجب إعطاء الأولوية لعمليات الإنقاذ وبدائل عن السجن وإتباع الإجراءات المنظمة لعمل الهجرة واللجوء.

وطالب فرنسيس المجتمع الدولي الوفاء بوعوده لإيجاد حلول دائمة لإدارة تدفقات الهجرة إلى ليبيا وكل البحر المتوسط.