المفوضية تتيح نماذج الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أخبار ليبيا 24

قال رئيس المفوضية العليا الانتخابات عماد السايح اليوم الأحد بطرابلس أن المفوضية ستعلن فتح باب الترشح للانتخابات عند إكتمال الاستعدادات اللوجستية.

وأوضح السايح في مؤتمر صحفي من العاصمة بطرابلس أن المفوضية تخطط لفتح باب تسجيل المرشحين في النصف الأول من نوفمبر المقبل.

ونوه السايح إلى أن نماذج الترشح متاحة على الموقع الإلكتروني للمفوضية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

لافتا إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستكون بناء على اقتراح موعدها وانه يتعين على مترشحي الانتخابات الرئاسية جمع 5 آلاف تزكية .

السايح أكد أن المفوضية تنتظر تشكيل المجلس الأعلى للقضاء للجان الطعن التي وردت في قانون انتخاب رئيس الدولة وصدور اللائحة التنفيذية للطعون من المجلس الأعلى للقضاء.