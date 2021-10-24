ماهي العوامل التي أشارت لها “المنفوش” للانتقال السلمي للسلطة

أخبار ليبيا 24

دعت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، لإيجاد ظروف تمهد للانتقال السلمي، معتبرة أن الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي يعدان من أبرز العوامل.

وأكدت في تصريحات لوكالة أسوشيتدبرس” الأمريكية، نشرت السبت، أن “الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي ضروريان للانتقال السلمي إلى حكومة جديدة” .

نتائج الانتخابات

مشيرة إلى أن “حكومة الوحدة الوطنية تعمل من أجل إجراء الانتخابات التي طال انتظارها في وقت لاحق من العام الجاري”.

وأعربت الوزيرة عن أملها في أن “يقبل الليبيون نتائج الانتخابات التي إذا تم إجراؤها، فستكون أول اقتراع من نوعه في البلاد منذ العام 2014”.

تصريحات “المنقوش” جاءت عقب مؤتمر دعم الاستقرار والذي يهدف لحلحلة أكبر القضايا الشائكة قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها أواخر ديسمبر المقبل.

دفعة

في هذا السياق، أوضحت أن المؤتمر الذي حضره ممثلون عن دول الغرب والمنطقة والأمم المتحدة، كان بمثابة دفعة لجهود تنفيذ انسحاب المرتزقة قبل إجراء الانتخابات.

كما أضافت أن “المؤتمر له رمزية كبيرة وعميقة للغاية بالنسبة لجميع الليبيين”، وأنه “أكبر مؤشر على أن ليبيا تتعافى”.

وقالت المنقوش سنجتمع قريبا في عروس المدن بنغازي وعروس الصحراء سبها في مؤتمرات مماثلة .

وأكدت أن المؤتمر هو امتداد لمؤتمر برلين 2 واستكمالا لمخرجته، مشيرة إلى أن لهذا المؤتمر رمزية عميقة لكل الليبين .

سيادة

وتابعت “الشعب الليبي حملنا مسؤولية الاستقرار ولن نخذله فيه، وأنه لا استقرار لبلد إلا بسيادة كاملة على كافة أراضيه”.

وأكملت “إننا في أحوج ما يكون لاستقرار سياسي وعدل يكفل للجميع المشاركة في تعزيز التحول الديمقراطي ”.

يشار إلى أن ليبيا ما تزال تواجه عددا من العقبات قبيل الانتخابات، من بينها، القضايا العالقة بشأن قوانين الانتخابات، والصراع بين المليشيات .