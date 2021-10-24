العرفي: نتوقع إقرار جدول المرتبات الموحد في جلسة النواب القادمة

أخبار ليبيا24

توقع، عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، إقرار المجلس لعدد من القوانين الجديدة خلال جلسة الإثنين القادم.

ويعقد مجلس النواب، الإثنين القادم، جلسة رسمية بمقره في طبرق، إذ دعت رئاسة المجلس النواب للمشاركة فيها.

وكشف، النائب عبدالمنعم العرفي، السبت، لأخبار ليبيا24، أنه يتوقع البت في تضمين اتفاق جنيف في الإعلان الدستوري بجلسة الاثنين المقبل.

وقال العرفي، إن من المرجح إقرار جدول المرتبات الموحد لموظفي القطاعات في الدولة الليبية.

وذكر العرفي، أن من المرجح كذلك، إقرار بعض القوانين الجاهزة بعد الصياغة، كقانون الأمن الداخلي والجرائم الالكترونية والسحرة والكهانة وغيرها.

وصوّت مجلس النواب في آخر جلساته يوم 11 أكتوبر الجاري على عد بنوب من بينها قبول التعديلات الواردة من المفوضية العليا للانتخابات بشأن قانون انتخاب الرئيس، باستثناء النقطة السادسة بشأن إضافة مادة للقانون .

كما قبل التعديلات الواردة من مفوضية الانتخابات بشأن انتخاب مجلس النواب، عدا نقطة السماح بالتصويت بالمراسلة.

وصوّت المجلس على مشروع قانون دعم الأسرة بمبلغ 50 ألف دينار ليبي لكل أسرة ليبية المتحصلين على منحة الزوج والزوجة.

كما صوّت بالإجماع على مشروع قانون حماية مشروع النهر الصناعي.

وناقش المجلس المذكرة المُقدمة من رابطة الأحزاب الليبية بشأن قوانين الانتخابات، وتم التأكيد على بقاء القوانين الانتخابية وفقا لما أقره في وقت سابق.