السائح: على المشككين في قوانين الانتخابات التوجه إلى القضاء

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، أن الانتخابات سيتم إجرائها بناء على القانونين الصادرين من مجلس النواب.

و في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأحد، طالب السائح، المشككين في القانونين الانتخابيين بالتقدم بالطعن فيهما أمام القضاء.

وأكد السائح أن المفوضية ما زالت تتواصل مع مجلس النواب لتعديل بعض المواد الفنية في قوانين الانتخابات.

وتابع، “المفوضية لا تنظر إلى مجلس النواب على أنه طرف سياسي ولكن سلطة تشريعية”.

وشدد السائح على أن المفوضية تخطط لفتح باب قبول الترشح للرئاسة والنواب في النصف الأول من الشهر المقبل.

وتابع، “إن الجهاز القضائي هو الذي يحتكم إليه في الخلافات”، مشيرا أن المفوضية لن تتساهل مع أي محاولة للتعدي على صلاحياتها.

وتابع السائح ، “اليوم نقدم خطة المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسيتم غدا تقديم قائمة الناخبين المسجلين لدى المفوضية”.

وأوضح السائح أن المفوضية ستقدم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشيرا أن خطة المفوضية تقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بالتزامن مع بعضها.

وأضاف، “إن المفوضية ستقدم نماذج التزكية للانتخابات الرئاسية، وهذه الخطوات الاستباقية تهدف إلى تسهيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.