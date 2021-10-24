البناني يكشف زيف أفكار جماعة الإخوان ومبادئها

أخبار ليبيا 24

قال رئيس حزب العدالة والبناء، عماد البناني، اليوم نحن أكثر عزما على مواصلة المسير للوصول إلى الدولة المنشودة .

جاء ذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لاندلاع ثورة فبراير، مؤكدًا سنمضي في ذلك ، رغم كل الصعوبات التي تواجهه .

وأضاف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”نذكر أنفسنا كما نذكر جميع القوى الوطنية أن مشوار الديمقراطية مشوار طويل .

وأوضح ذلك يتطلب رص الصفوف وتوحيد الكلمة وتجاوز الخلافات وتجمع كافة القوى الوطنية في تحقيق التوافق الوطني لخوض العملية الانتخابية بنجاح .

وانتخب حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، القيادي المتطرف عماد البناني رئيسا جديدا للحزب في ليبيا في شهر يونيو الماضي .

وبحسب بيان للحزب المنتمي للجماعة المصنف إرهابيا من قبل مجلس النواب، والمنحل بقرار لجنة شؤون الأحزاب بوزارة العدل فإن أعضاء المؤتمر العام للحزب اختاروا “البناني” رئيسا جديدا للحزب خلفا لـــ”محمد صوان” .

وينتمي البناني لما يعرف بـ”صقور تنظيم الإخوان الإرهابي” في ليبيا الرافضين للحل السياسي للأزمة، وله علاقات واسعة بالمليشيات .

وسبق واقترح تشكيل جيش منهم تحت مسمى “قوات الحرس الوطني”، وهو مدرج رقم 38 ضمن 75 شخصية ليبية إخوانية على قائمة الإرهاب الخاصة بمجلس النواب الليبي.

يشار إلى أن كافة الحركات الإسلامية تنطلق من وعاء فكري واحد، وهو رحم جماعة الإخوان التي أسسها المدعو البنا .

وأعلنت الناطقة باسم الحزب سابقًا، سميرة العزابي، استقالتها من عضوية الحزب ومن كافة المهام المكلفة بها.

الغزابي، قالت “إنها تعلن استقالتها من عضوية الحزب في ظل تولي قيادة جديدة نختلف معها، في إشارة إلى البناني .

وكان الحزب، عن اختيار القيادي الإخواني المدعو عماد عبد اللطيف البناني رئيسا للحزب في الانتخابات الأخيرة.

ومن المقرر، أن تستمر ولاية البناني لمدة 4 أعوام خلفا للمدعو محمد صوان الذي تزعم الحزب خلال 9 سنوات على التوالي .

الغزابي تابعت أن الانتخاب الأخيرة نتج عن اختيار قيادة جديدة نختلف معها، ولهذا لا أستطيع الاستمرار في الحزب .

يشار إلى أن جماعة الإخوان – المصنفة كمنظمة إرهابية عالمية – أعلنت تحولها إلى جمعية تحت اسم “الإحياء ‏والتجديد” .