الإرهابي “الفار” يشارك في اجتماع المنفي مع عمداء بلديات الزاوية

أخبار ليبيا 24

شارك المدعو محمد بحرون الملقب بـ”الفار” من مدينة الزاوية، في اجتماع رئيس المجلس الرئاسي، مع أعيان وحكماء ومشايخ بلديات مدينة الزاوية.

وكان المطلوب لدى النائب العام ووزارة الداخلية، على ذمة القضية «داعش – 131» المدعو “الفار” قد ظهر أمس السبت في الاجتماع .

طرد الرئاسي

وكان الميليشياوي قد هدد بطرد المجلس الرئاسي بعد قرار رئيسه محمد المنفي، إقالة عماد الطرابلسي وتعيين حسين العائب رئيسا جديدا لجهاز المخابرات .

وطالب الرئاسي بسحب قرار رئيس المخابرات المتورط فيما سماه “العدوان على العاصمة طرابلس” وإلا فإنه كما مكناكم فإننا قادرين على طردكم وإقالتكم .

يشار إلى أن المدعو “الفار” كان السبب في اندلع العديد من الاشتباكات المسلحة في غرب البلاد .

قضايا جنائية

و”الفار” متهم في العديد من القضايا الجنائية، ولا تزال التحقيقات في غالبيتها مستمرة، ورغم ذلك تم تعيينه رئيسا للبحث الجنائي بالزاوية.

ويقود “الفار” أكبر مليشيات الزاوية، ويتهم بارتكاب عدد من الجرائم على رأسها التعاون مع أفراد منتسبي “داعش” قبل انهياره في صبراتة.

وهو المطلوب رقم 6 في قضية تحمل رقم 131 لعام 2017/إرهاب، المنظورة لدى النائب العام.

ويتولى “الفار”، منذ مطلع 2017، تأمين الطريق الساحلي بتكليف من السراج عقب الهجوم المسلح على تمركزات الحرس الرئاسي غربي الزاوية.

من هو “الفار”

محمد بحرون وكنيته «الفار» من مواليد 21 أغسطس 1989 ومن سكان شارع الخرطوم بوسط مدينة الزاوية .

وشارك في أحداث فبراير وتطورت نشاطاته الإجرامية حيث بات له سجل حافل بالجرائم ومنها القتل والخطف والتهريب والإتجار بالبشر .

كان من ضمن عناصر غرفة ثوار ليبيا بزعامة الإرهابي أبوعبيدة الزاوي خلال عملية “فجر ليبيا” عام 2014 ومنحت له رتبة نقيب رغم أنه لم يشارك في دورات تكوينية .

كلف أمر مليشيا “فرقة الإسناد الأولي” التابعة لمديرية الزاوية وهو يتولى منذ مطلع 2017 تأمين الطريق الساحلي.

والفأر متهم بالعديد من الجرائم الأخرى من خلال علاقاته مع شبكة مهربي البشر المطلوبين دوليا.

كما تورط في جرائم ضد الأسرى بينها التعذيب والإهانة للطيار عامر الجقم بعد أن أسقطت طائرته في ديسمبر 2019 .

يرتبط الفأر ومجموعته بتنظيم الإخوان الإرهابي، من خلال القيادي الإخواني خالد المشري، والمتطرف أبوعبيدة الزاوي شعبان هدية.