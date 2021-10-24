اعتقال ميكانيكي ينتحل صفة طبيب بمصر

أخبار ليبيا 24

اعتقلت السلطات المصرية، رجلاً يعمل ميكانيكا انتحل صفة طبيب علاج طبيعي في مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية .

نقابة العلاج الطبيعي قالت: إنه “تم القبض على الجاني، وأثبتت التحريات أن المحتال يعمل فني هندسة ميكانيكية في إحدى الشركات.

وأوضحت نقابة العلاج الطبيعي أن المعني زوّر شـهادة ماجستير من كلية العلاج الطبيعي في جامعة المنصورة”.

وأكد النقابة أن “المتهم حاليا بحوزة النيابة العامة، مثنيتًا على جهود وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية وإدارة العلاج الحر.

وطالبت نقابة العلاج الطبيعي الأطباء بدعم حملة القضاء على المزورين”.

بدوره، حذر الدكتور “سامي سعد” نقيب العلاج الطبيعي المصري، من كل المراكز الوهمية للعلاج الطبيعي التي يقف وراءها أشخاص منتفعين وغير مؤهلين.

ولفت إلى أن “النقابة نصحت المواطنين بالتأكد من تعليق ترخيص المركز والشخص نفسه في صدر العيادة، وتكون واضحة للتأكد من صحة مؤهلة.

كما تقدمت النقابة بتشريع للبرلمان بتعديل قانون مزاولة المهنة لتغليظ العقوبة ضد منتحلي صفة طبيب لتصل إلى 10 سنوات”.

يشار إلى أن النقابة العامة للعلاج الطبيعي، اتخذ مجموعة من القرارات لحل مشكلة عمل أطباء العلاج الطبيعي في مجال التغذية.