إيقاف خطيب في طرابلس بسبب تعرضه لـ “عمر بن الخطاب”

أخبار ليبيا 24

أوقفت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية خطيبا متعاونا مع مكتب أوقاف طرابلس بسبب تعرضه للصحابي عمر بن الخطاب.

وأصدر رئيس الهيئة، محمد أحميدة العباني، قرارا بإيقاف الخطيب “محمد محمود محمد الخوجة” عن العمل وإحالته للتحقيق، بسبب خطبة الجمعة الماضية التي حضرها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

ونص قرار العباني الذي نشرته الهيئة عبر فيسبوك، اليوم الأحد، في مادته الثانية على تشكيل لجنة للتحقيق.

وذلك برئاسة مدير إدارة الشؤون الثقافية والدعوية وعضوية كل من رئيس وحدة الشكاوى والتظلمات بمكتب المتابعة.

وستحقق اللجنة مع المعني فيما ذكره في خطبة الجمعة بمسجد ميزان بطرابلس من لمز وتعرض للصحابي الجليل عمر بن الخطاب”.

وقام مكتب أوقاف طرابلس بإيقاف الخطيب مؤقتا وتكليف بديل عنه.

وأكدت الهيئة أنها تسعى جاهدة إلى نصرة كتاب الله وسنة نبيه، ولن ترضى إطلاقا بأن يتعرض أحد لهما من قريب أو من بعيد”.