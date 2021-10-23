وصول سيولة نقدية لأوباري

23 أكتوبر، 2021 11:04 م
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طائرة تابعة لطيران ليبيا تحمل سيولة نقدية تصل أوباري
وصول سيولة نقدية إلى أوباري بواسطة طائرة تابعة لشركة ليبيا للطيران

أخبار ليبيا24-خاص

وصلت، أكثر من 24 مليون دينار ليبي إلى مدينة أوباري، اليوم السبت، عبر طائرة تابعة لشركة ليبيا للطيران.

وسيتم، تقسيم السيولة على، عدد من المصارف العاملة، داخل بلدية أوباري بجنوب غرب ليبيا.

وقال، عميد بلدية أوباري بجنوب غرب ليبيا، أحمد متاكو، لأخبار ليبيا 24، إن السيولة تقدر بـ 24.5 مليون دينار ليبي، مقسمة على مصارف التجاري الوطني والجمهورية والأهلي.

وأوضح متاكو، أن تحديد سقف السحب النقدي لزبائن سيكون عن طريق إدارات المصارف.

وأكد، عميد بلدية أوباري، أن الأوضاع في تسير بشكل أفضل، مما كانت عليه في وقت سابق.

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23 أكتوبر، 2021 11:04 م
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