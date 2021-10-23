وصول سيولة نقدية لأوباري

أخبار ليبيا24-خاص

وصلت، أكثر من 24 مليون دينار ليبي إلى مدينة أوباري، اليوم السبت، عبر طائرة تابعة لشركة ليبيا للطيران.

وسيتم، تقسيم السيولة على، عدد من المصارف العاملة، داخل بلدية أوباري بجنوب غرب ليبيا.

وقال، عميد بلدية أوباري بجنوب غرب ليبيا، أحمد متاكو، لأخبار ليبيا 24، إن السيولة تقدر بـ 24.5 مليون دينار ليبي، مقسمة على مصارف التجاري الوطني والجمهورية والأهلي.

وأوضح متاكو، أن تحديد سقف السحب النقدي لزبائن سيكون عن طريق إدارات المصارف.

وأكد، عميد بلدية أوباري، أن الأوضاع في تسير بشكل أفضل، مما كانت عليه في وقت سابق.