وضع عبارات مياه أمطار على خط البترول بين ميناء الحريقة وحقل السرير

الأخبار ليبيا24-خاص

وضع، موقع ميناء الحريقة النفطي في طبرق، التابع لشركة الخليج العربي للنفط، عبارات لمياه الأمطار على خط النفط المغذي من حقل السرير.

ويهدف ذلك، إلى منع حدوث انجرافات للتربة من جديد، والتي حدثت الأيام الماضية.

وقال، رجب سحنون، مراقب الميناء، لأخبار ليبيا 24، إن وضع العبارات يهدف لمنع تعرض التربة المحيطة بخط النفط للانجراف.

وأضاف سحنون، أن الانجرافات حدثت ما بين الكيلو 385 حتى الكيلو 410 بسبب السيول التي أحدثتها الأمطار خلال الأيام الماضية.

وذكر سحنون، أن أقسام الإنشاءات والسلامة والأمن الصناعي والخدمات والنقل باشرت في وضع الأنابيب فوق الخط لحمايته من مياه الأمطار في فصل الشتاء القادم.

وأكد سحنون، أن هذه العبارات ستحافظ على خط البترول الرئيسي من التخريب والتلف. وأشار إلى أن ما قام به الفريق أتى بالمجهود الذاتي من داخل موقع طبرق.

ويمتد خط البترول الرابط ما بين خزانات ميناء الحريقة النفطي وحقل السرير النفطي لمسافة 513 كيلو مترا وبقطر 34 بوصة.