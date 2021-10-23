دينا الشربيني تثير الجدل برقصها أمام عمرو دياب

أخبار ليبيا 24

ظهرت الفنانة دينا الشربيني في حفل زفاف مع الفنان عمرو دياب الجمعة ليصبح ظهورها فى المكان ذاته هو الأول منذ فترة .

حيث كان من المعتاد لعدة أشهر ماضية ظهور الثنائى معًا فى العديد من المناسبات والحفلات، الأمر الذى توقف لفترة .

وأثارت “الشربيني” الجدل بعدما ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص أمام الفنان عمرو دياب “الهضبة”.

سعادة وحماس

وظهر “دياب” في الفيديو وهو يغني أغنية “يا أنا يا لأ” في إحدى حفلات الزفاف، و”الشربيني” بين الحضور ترقص في سعادة وحماس .

وأعلن الإعلامي المصري تامر أمين في وقت سابق انفصال الاثنين بعد تداول الشائعات في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.

توافق

وقال أمين إن بعض الفنانين المقربين من الثنائي دياب والشربيني حاولوا تقريب وجهات النظر بينهما، ولكن لم يحدث توافق .

وحضرت الشربيني مؤخراً فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة التي اختتمت الجمعة، وظهرت دينا خلال أيام المهرجان بعدة إطلالات.

سبب الانفصال

وكان النجم عمرو دياب قد أحيا حفلاً غنائياً، يعد الأضخم ضمن فعاليات المهرجان، وسط حضور كبير من نجوم وضيوف المهرجان.

وفي وقت سابق، حسمت الفنانة التونسية، درة، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا، بكونها السبب في انفصال دياب والشربيني.

ونفت درة، ما ذكره موقع تونسي بأنها كانت سبب تفجر الخلاف بين دياب والشربيني، ووصفت درة ذلك الخبر المنشور بـ”الهبل” .

ورجحت أن يكون تم الربط بين اسمها واسمي الشربيني ودياب لكون أن انفصالهما وقع في نفس توقيت احتفالها بزفافها .

إلغاء المتابعة

يشار إلى أن حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الفنترة الأخيرة بعد ما قام الفنان “حسن أبو الروس” وزوجته “غادة والي” بإلغاء المتابعة لبعضهما البعض عبر تطبيق الصور انستجرام، وذلك لفترة وجيزة سرعان ما انتهت لإعادة كل منهما المتابعة للآخر مرة أخرى .

وعلى الرغم من قيام أبو الروس و”والي” بإعادة المتابعة للآخر، إلا أنه تبين أن الأخيرة قامت بإلغاء متابعة الفنانة دينا – عبر انستجرام – وهذا ما فعلته الشربيني أيضًا .

وبدأت المشكلة فور قيام زوجة حسن أبو الروس بإلغاء متابعته على انستجرام ؛ بسبب ظهوره مع دينا الشربيني.