تفاصيل خطة وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات

23 أكتوبر، 2021 5:08 م
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الملتقى الأول لقيادات وزارة الداخلية

 أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية إنجاز خطة تأمين وحماية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بالتعاون مع المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات العامة.

واستعرضت الداخلية خلال الملتقى الأول لقيادات الوزارة تفاصيل الخطة الأمنية.

سيتم خلال الخطة استحداث غرفة عمليات رئيسة وغرف فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية الفرعية.

وستوزع الداخلية عشرة عناصر شرطية، بينها عنصر نسائي، على محيط كل مركز اقتراع.

وذلك لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مع وجود قوة أمنية مركزية للدعم، في حالات تعرض مراكز الاقتراع لتهديد أمني.

وأوضحت الوزارة أنها بصدد التنسيق مع المؤسسة العسكرية لتوفير طائرات عمودية لنقل صناديق الاقتراع.

خاصة المناطق التي تبعد عن المركز الرئيس للدائرة الانتخابية.

 مع حظر تداول الأسلحة داخل أو في محيط مراكز الاقتراع، والتنسيق مع المخابرات العامة في عملية دخول المراقبين الأجانب المتوقّع توافدهم على البلاد، بالتزامن مع الانتخابات.

الجدير بالذكر أن مصادر من المفوضية المستقلة للانتخابات أكدت جاهزيتها لإنجاز العملية الانتخابية، مع توقّع فتح باب الترشح في الأول من نوفمبر المقبل.

 

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23 أكتوبر، 2021 5:08 م
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