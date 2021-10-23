سعفان: وضعنا خطة لبدء انتقال العمالة المصرية إلى ليبيا
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أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري إن اتفاقيات وبروتوكولات وقعت بين الحكومتين المصرية والليبية بشأن العمالة المصرية
وأشار سعفان أن الاتفاقية تضمنت الاتفاق على نقل العمالة المصرية للعمل داخل ليبيا.
وأوضح سعفان في تصريحات صحافية رصدتها أخبار ليبيا 24 أنّ الفترة الماضية شهدت حالة من الاستقرار في ليبيا ما قاد مصر للتفكير في بدء انتقال العمالة.
ونوه سعفان إلى إجراء ربط إلكتروني بين الوزارتين ليكون تنقل العمالة منتظمًا بشكل كامل منعًا للتلاعب بالعمالة المصرية.