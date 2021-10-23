خبراء: بيتكوين قد ترتفع إلى مليون دولار

أخبار ليبيا 24

توقع خبراء الاقتصاد ارتفاع عملة البيتكوين إلى مستوى 100 ألف دولار.

ويؤكد الخبراء أنه قد تقفز البيتكوين إلى مستويات قياسية عند مليون دولار وفقا للكثير من التوقعات الإيجابية.

بيتكوين ارتفعت فى تعاملات الأربعاء لتصل لأعلى سعر في تاريخها بدعم من بدء تداول أول صندوق لتداول العقود الآجلة للبيتكوين.

وارتفعت سعر عملة بيتكوين خلال تعاملات الخميس مرة أخرى لمستويات 66.2 ألف دولار بنسبة 4% ولازالت بعيدة عن أعلى مستوى والذي تم تسجيله يوم الأربعاء، عند 67.68 ألف دولار.