ترحيل 127 مهاجرا غامبيا من ليبيا

أخبار ليبيا 24

قالت المنظمة الدولية للهجرة أنها قامت بترحيل 127 مهاجرًا من دولة غامبيا كانوا محتجزين في ليبيا إلى بلادهم.

وأوضحت عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أنها تعد العملية الأولى منذ تعليق برنامج العودة الطوعية انطلاقًا من الأراضي الليبية قبل أشهر.

ونوهت المنظمة أن المهاجرين خضعوا لفحوصات طبية وتم تزويدهم بالمساعدة في النقل قبل المغادرة وخدمات الاستشارة وفحص الحماية.

كما أكدت حصولهم على معدات الحماية الشخصية وأجراء اختبارات كوفيد-19 قبل الصعود للطائرة.

يذكر أن أول رحلة غادرت ليبيا منذ 8 أغسطس من مطار مصراتة الدولي وهبطت في عاصمة غامبيا بانجول.

وأوضحت المنظمة أن من بين العائدين مهاجرين كانوا في مراكز ايواء مكتظة منتظرين شهورًا للعودة إلى بلدانهم الأصلية.