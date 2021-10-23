بيشارا يونايتد يطلب تأجيل لقاء الأهلي طرابلس

أخبار ليبيا 24

وجه الاتحاد التنزاني لكرة القدم، خطابا إلى الاتحاد الإفريقي “الكاف”، يطلب من خلاله تأجيل مباراة الأهلي طرابلس مع ضيفه بيشارا يونايتد.

وكان مقررا أن يستضيف الأهلي طرابلس نظيره التنزاني مساء اليوم السبت ضمن إياب الدور التمهيدي للكونفدرالية، علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بفوز بيشارا بثنائية نظيفة.

وطالب الاتحاد التنزاني بتأجيل المباراة إلى يوم الثلاثاء المقبل، بسبب الصعوبات التي واجهت الفريق في الطيران إلى ليبيا.

وفشلت شركة طيران تنزانيا في الحصول على تصاريح طيران في المجال الجوي للسودان وجنوب السودان.

ولم تحصل رحلة بيشارا يونايتد إلى ليبيا على الموافقة لاستخدام طيران السودان وليبيا.

وذلك لأن هيئة تنظيم النقل الجوي في السودان وجنوب السودان لا تعمل يومي الجمعة والسبت.

يذكر أن فريق بيشارا التنزاني تغيب عن حضور الاجتماع الفني لمباراة الفريق أمام الاهلي طرابلس صباح اليوم.

وقال مصدر للأهلي طرابلس أن مراقب المباراة أكد خلال الاجتماع أنه لا يوجد خطاب من الكاف بتأجيل المباراة.