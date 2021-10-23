المواصلات تبدأ تنفيذ طريق “براك – الشويرف”

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة المواصلات بدء تنفيذ طريق براك – الشويرف، بمسافة 140 كيلومترًا، مؤكدة أنه يمثل حركة رئيسية للتواصل بطرق الجنوب.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، أن وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، حضر بدء تنفيذ الطريق، ضمن جولته للجنوب، وذلك بحضور نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح.

كما حضر رئيس مصلحة الطرق والجسور المهندس حسين سويدان، ورئيس جهاز تنفيذ ومشروعات المواصلات المهندس سامي العبش.

وبدأ وزير المواصلات جولة للجنوب الليبي، لمتابعة مشروعات برنامج “عودة الحياة”، الذى أقرته الحكومة.

ورافق الوزير في براك الشاطئ، عميد البلدية ومدير مكتب مواصلات براك الشاطئ والمكاتب الهندسية والتنفيذية والقائمون على المشروعات.

وجاء مصلحة الطرق والجسور وجهاز مشروعات المواصلات، وذلك لتسليم مشاريع المنطقة الجنوبية بالكامل للشركات الوطنية لتعجيل وتيرة العمل.

وأشار الوزير إلى أعمال صيانة مهبط مطارات غات وأوباري وسبها، لاستئناف الحركة والرحلات الجوية في الفترة القريبة المقبلة.

ويهدف ذلك لتخفيف معاناة ومشقة السفر لأهل الجنوب، كما تم تخصيص ميزانيات لتحسين الملاحة الجوية بالمطارات.

وأكد أبو جناح أن المشروع سيكون ضمن سلسلة من المشروعات التنموية التي ستنفذها الحكومة في العديد من المناطق الجنوبية من أجل توفير احتياجات المواطنين.

يشار إلى أن المشروعات التي تم التعاقد عليها من مصلحة الطرق والجسور، تقارب 40 مشروعاً.