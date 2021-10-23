الدبيبة: تأمين الانتخابات لن يكون إلا بوزارة الداخلية

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، إن تأمين الانتخابات المرتقبة لن يكون “إلا من خلال دور وزارة الداخلية الرائد”.

وأضاف في كلمته، خلال افتتاح الملتقى الأول لقيادات وزارة الداخلية، المنعقد في طرابلس، اليوم السبت، إن الشرطة وعناصر وزارة الداخلية يجب أن يكون ولاؤهم الأول لله ثم الوطن.

كما طالبهم بوضع مصلحة البلاد فوق كل المصالح، معتبرا عناصر الشرطة “صمام الأمان” لحماية المواطن الليبي.

وأضاف الدبيبة، “قوتكم وهيبتكم أساس قوي لهيبة الدولة وفرض سلطة وسيادة القانون”.

وأشار إلى تقديم كل الحوافز المعنوية والمادية وتفعيل القانون رقم 4 لجميع عناصر قطاع الشرطة.

مع اعتماد العناصر التي تتوافر بها المعايير المهنية اللازمة لعناصر الأمن.

وأكد الدبيبة أن هناك سعي لتطوير كليات الشرطة ورفع كفاءتها وكذلك كفاءة أعضاء هيئة التدريس بها، وتدريب أفرادها، ومدها بجميع الوسائل التقنية الحديثة.