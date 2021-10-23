نزلاء مؤسسة الإصلاح في طرابلس يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا

أخبار ليبيا 24

تلقى نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، أن الخطوة تأتي ضمن خطة للتعاون مع المؤسسات للرفع من المناعة المجتمعية ضد الفيروس وللحد من انتشاره.

وجرى التطعيم بإشراف مكتب المنسق الوطني للتطعيمات بالمركز.

وبالتعاون مع إدارة الخدمات الصحية طرابلس ووزارة العدل ومؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة الرئيسي.

وفي أواخر مايو الماضي، أعلنت وزارة العدل انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا داخل السجون.