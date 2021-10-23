التكبالي: ماحدث بجامع ميرزان إهانة

23 أكتوبر، 2021 12:49 م
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أخبار ليبيا 24 _متابعات

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي أن استخدام منابر المساجد وما حدث يوم الجمعة للترويج ومدح القادة السياسيين يعد إهانة.

ونوه التكبالي إلى أن مايحدث يعد امتهانا للأئمة والشيوخ الذين يقعون في هذا الفعل.

وأوضح التكبالي في تغريدة له عبر موقع  تويتر  قائلا لماذا يصر بعض الأئمة والشيوخ على امتهان أنفسهم أمام الله والناس.

وأكد التكبالي أن ما حدث أمس الجمعة في جامع ميزران بطرابلس إهانة لكل سكانها ولليبيين جميعا  وأن خطبة الجمعة ليست للتقريط وشكر الحكام.

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23 أكتوبر، 2021 12:49 م
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