اجتماع تقابلي لملتقى قيادات الداخلية

23 أكتوبر، 2021 1:12 ص
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أخبار ليبيا 24

عقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ورئيس لجنة الملتقى الأول لقيادات وزارة الداخلية لواء بشير الأمين اجتماع تقابلي بمدراء الأمن.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها بالفيسبوك أن الاجتماع الذي عقد الجمعة ناقش المواضيع المتعلقة بعملية حماية وتأمين الاستحقاقات الانتخابية.

ويأتي الاجتماع على هامش المتلقى ألأول المقرر عقده يوم غدا السبت لقيادات وزارة الداخلية تحت شعار انتخابات آمنة.

هذا وأكدت الوزارة وصول عدد من مدراء الأمن بالمدن والمناطق للعاصمة طرابلس للمشاركة في الملتقى الذي ينتهي يوم الأحد الرابع والعشرين من أكتوبر 2021.

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23 أكتوبر، 2021 1:12 ص
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