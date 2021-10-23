إشهار حزب جديد للإخوان برئاسة “صوان”

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا عن إشهار حزب سياسي جديد تحت اسم “الحزب الديمقراطي” برئاسة القيادي في الجماعة محمد صوان .

واحتفل صوان وأنصاره مساء أمس الجمعة بالتدشين الجديد، بعد فشله في البقاء على رأس الذراع السياسي للجماعة .

وكان صوان قد استقال من حزب العدالة والبناء قبل أشهر بعد خسارته في الانتخابات الداخلية للحزب، ليعلن عن تأسيس حزب جديد بنفس الأفكار .

من هو البناني

وانتخب حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، القيادي المتطرف عماد البناني رئيسا جديدا للحزب في ليبيا في شهر يونيو الماضي .

وبحسب بيان للحزب المنتمي للجماعة المصنف إرهابيا من قبل مجلس النواب، والمنحل بقرار لجنة شؤون الأحزاب بوزارة العدل فإن أعضاء المؤتمر العام للحزب اختاروا “البناني” رئيسا جديدا للحزب خلفا لـــ”محمد صوان” .

وينتمي البناني لما يعرف بـ”صقور تنظيم الإخوان الإرهابي” في ليبيا الرافضين للحل السياسي للأزمة، وله علاقات واسعة بالمليشيات .

وسبق واقترح تشكيل جيش منهم تحت مسمى “قوات الحرس الوطني”، وهو مدرج رقم 38 ضمن 75 شخصية ليبية إخوانية على قائمة الإرهاب الخاصة بمجلس النواب الليبي.

رفض

وكانت لجنة شؤون الأحزاب التابعة لوزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رفضت اعتماد تيار يا بلادي، وليبيا الوطن، وحزب الجموع، والتجمع الوطني الحر، إضافة إلى حزب القمة .

واعتمدت لجنة شؤون الأحزاب التابعة لوزارة العدل، 8 أحزاب لممارسة العمل السياسي بعد تلقيها 13 ملفًا للحصول على اعتماد.

نبذة عن الأحزاب

“تيار يا بلادي” الذي دعا إليه رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته، نوري أبوسهمين، ما هو إلا واجهة جديدة لمشروع قديم بدأه إبّان ترأسه للمؤتمر الوطني العام مع مجموعة من أعضاء المؤتمر من أصحاب الميول المتطرفة تحت مسمى “كتلة الوفاء للشهداء”.

ومن بين الأحزاب المرفوضة أيضًا “حزب ليبيا الوطن” ذو المرجعية الإسلامية ومن بين أهم قادته المؤسسون هو الإرهابي المدعو “عبد الحكيم بلحاج” .

“حزب القمة” والذي يترأسه عبد الله ناكر وهو مؤسس ورئيس المجلس العسكري في مدينة الزنتان، والذي يسيطر على أغلب عناصر المليشيات والجماعات الخارجة عن القانون منذ 2011 .

ويضم هذا المجلس أكثر من 22 ألف مسلح، وهو على علاقة قوية بالإرهابي “علي الصلابي” المعروف بـ”قرضاوي ليبيا”.

وفي ذات الشأن، قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية وعضو اللجنة محمد بالتمر، إن اللجنة عقدت اليوم الأحد اجتماعها الثالث لهذا العام، واستعرضت الطلبات المقدمة إليها من الأحزاب لتسجيلها ومنحها التصريح لممارسة العمل السياسي.

بالتمر أوضح في تصريحات صحفية أن الأحزاب التي تحصلت على الموافقة هي : “تجمع معا لأجل ليبيا”، والحزب الوطني الليبي”، و”ليبيا للجميع”، ونداء القرضابية””، و”الحركة الوطنية الليبية”، و”صوت الشعب”، و”إحياء ليبيا”، و”تجمع تكنوقراط ليبيا”.

وأضاف عضو لجنة الأحزاب، أن اللجنة تهيب الراغبين في تأسيس أحزاب سياسية بضرورة مراعاة الشروط المنصوص عليها قانونا عند تقديم ملفاتهم لجنة شؤون الأحزاب السياسية التابعة لوزارة العدل.