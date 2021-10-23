أول تصريح لـ “أليك بالدوين” عقب قتله مديرة تصوير

23 أكتوبر، 2021 12:28 ص
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أليك بالدوين
أليك بالدوين

أخبارليبيا24
أدلى الممثل الأمريكي أليك بالدوين بأول تصريح علني له منذ إطلاق النار القاتل في موقع تصوير فيلمه الجديد يوم الخميس.

وقال بالديون في تغريدة عبر “تويتر” :”لا توجد كلمات تعبر عن صدمتي وحزني بشأن الحادث المأساوي الذي أودى بحياة هالينا هاتشينز. زوجة وأم وزميلة لنا تحظى بإعجاب كبير”.

وتابع الممثل الأمريكي :”أنا أتعاون بشكل كامل مع تحقيق الشرطة لمعالجة كيفية حدوث هذه المأساة. وأنا على اتصال بزوجها، وتقديم الدعم له ولأسرته. قلبي محطم على زوجها وابنها وكل من عرف وأحب هالينا”.

يشار إلى أنه أثناء تصوير فيلمه “Rust”، الذي يقوم بالدوين ببطولته وإنتاجه في نيو مكسيكو وتقول الشرطة إنه أطلق مقذوف من مسدس “خُلبي” كان يحمله الممثل مما أدى إلى وفاة هالينا هاتشينز مديرة التصوير.

23 أكتوبر، 2021 12:28 ص
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