أردوغان يأمر بطرد “10” سفراء بسبب “كافالا”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هدد الرئيس التركي بطرد سفراء 10 دول من بينها الولايات المتحدة، وذلك ردا على المطالبة بالإفراج عن المعارض “عثمان كافالا”.

أردوغان شن هجوما على السفراء، بعدما طالبوا بالإفراج عن “كافالا” المحبوس منذ سنوات، والمتهم بالسعي إلى زعزعة الاستقرار .

القضاء التركي

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله “أبلغت وزير الخارجية أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا باستقبالهم في بلادنا”.

وقال الرئيس التركي “هل يعود لكم أن تلقنوا تركيا درسا؟”، مؤكدا أن القضاء التركي “مستقل”.

واستطرد بالقول، للصحفيين على متن طائرته في رحلة العودة من جولة أفريقية “هل تطلقون سراح القتلة والإرهابيين في بلدكم .

ولم يعرف بعد ما إذا كانت تصريحات أردوغان ستقود لطرد هؤلاء الدبلوماسيين.

بيان

وفي بيان صدر الإثنين الماضي دعت كل من كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة إلى تسوية عادلة وسريعة لقضية “كافالا” .

وقال البيان إن استمرار احتجازه يلقي بظلاله على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا.

زعزعة استقرار

وعلى إثر ذلك استدعت الخارجية التركية سفراء الدول العشر، معتبرة أنه من “غير المقبول” مطالبتها بالإفراج عن المعارض المسجون.

وتتهم السلطات المعارض البالغ من العمر 64 عاما والذي يعتبر من أبرز شخصيات المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرارها .

وهو مستهدف خصوصا لأنه دعم في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت بـ “حركة جيزي” وطالت أردوغان حين كان رئيسا للوزراء.

عقوبات

في ديسمبر 2019، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ”الإفراج الفوري عنه” لكن بدون جدوى.

وهدد مجلس أوروبا في الآونة الأخيرة أنقرة بعقوبات يمكن إقرارها خلال دورته المقبلة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، إذا لم يتم الإفراج عن المعارض .

ومددت محكمة في إسطنبول مطلع أكتوبر سجن كافالا حتى 26 نوفمبر رغم التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على أنقرة.