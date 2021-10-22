وصول مراقبين أممين إلى ليبيا

22 أكتوبر، 2021 11:15 ص
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أخبار ليبيا24

ذكرت، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، أن فريقا من المراقبين الأمميين سيصل إلى ليبيا لدعم مراقبة وقف إطلاق النار.

وأوضحت، أن الفريق سيعمل بالتشاور مع المراقبين الليبيين الذي عينتهم اللجنة العسكرية المشتركة.

وأشادت ديكارلو، باللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على وحدة الهدف التي سادت المسار الأمني.

وقالت إن اللجنة تمثل قدوة لباقي المؤسسات والفاعلين الوطنيين.

وأكدت أن خطة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، هي أحدث الإنجازات التي حققتها اللجنة.

 

 

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22 أكتوبر، 2021 11:15 ص
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